Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor Maçındaki Gerginlik - Sakarya

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçındaki gerginliğe ilişkin, "Spor adına bunlar yapılamaz. Bunlar, bu sahalarda görülebilecek hadiselerden olamaz açıkçası. Buradaki kardeşlerimiz, sporcularımız orada futbolunu oynamaya giderken, onlar birtakım hazırlıklar yapmışlar demek ki... Başka niyetlerle, meseleyi başka yere götürmek adına hazırlıklar yapmışlar." dedi.Rüstemler mevkisindeki tesislere gelen Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu'nun yanı sıra AK Parti Sakarya Büyükşehir Başkan adayı Ekrem Yüce ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, kulüp başkanı Cevat Ekşi ve yönetimle bir araya geldi.Maçta yaşanan olaylara ilişkin bilgi alan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü olayın ardından bütün programlarını keserek milletvekilleri, il başkanı ve belediye başkan adayıyla kulübe gelmek istediklerini söyledi.Yaşananları tasvip etmenin mümkün olmadığını belirten Yavuz, "Spor adına bunlar yapılamaz. Bunlar, bu sahalarda görülebilecek hadiselerden olamaz açıkcası. Buradaki kardeşlerimiz sporcularımız orada futbolunu oynamaya giderken, onlar birtakım hazırlıklar yapmışlar demek ki. Başka niyetlerle, meseleyi başka yere götürmek adına hazırlıklar yapmışlar. Teamüden işlere girişmişler belki, bunu tasvip etmek mümkün değildir, gereken elbette yapılmalıdır." şeklinde konuştu.Kulübün gereken girişimleri yaptığına işaret eden Yavuz, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.Olaylı maçla ilgili Meclis'e birtakım soru önergeleri gittiğini, onları da takipçisi olduklarını dile getiren Yavuz, "Yavuz hırsız ev sahibini kovarmış. Bu türden yaklaşımları kabul etmek mümkün değildir. Bizim de bu olaylar ve girişimler karşısında sessiz kalmamız, Sakaryaspor'un yanında kaya gibi yer almamamız mümkün değildir. Dolayısıyla Sakaryaspor'un menfaatlerini korumak bu türden haksız yaklaşımların da önünde geçmek adına efor sarfetmek bütün milletvekillerimizin ve her birimizin boynunun borcudur, bunu yapacağız elbette." ifadelerini kullandı.Kulüp Başkanı Cevat Ekşi de olayla ilgili bütün girişimleri yaptıklarını, bu işin takipçisi olacaklarını bildirerek, "Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Vekillerimiz de bizim yanımızda. Geldiler, onlara da teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi olacağız, bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.OlayHafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunulmuştu.