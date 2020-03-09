Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör ile yollarını ayırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişin faturası teknik direktör İbrahim Cezayir'e kesildi.
09.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişin faturası teknik direktör İbrahim Cezayir 'e kesildi. 5 hafta önce Mehmet Budakın'ın yerine göreve gelen Cezayir ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Sezona Ramazan Erin ile başlayan ve daha sonra Mehmet Budakın'la devam eden Amed Sportif Faaliyetler'da 5 hafta önce de Budak'ın istifasından sonra göreve İbrahim Cezayir'i getirmişti. Cezair ile de yollarını ayıran takım Son 7 haftaya küme düşme tehlikesi ile yeni teknik adam arayışları başladı. - DİYARBAKIR
Sezona Ramazan Erin ile başlayan ve daha sonra Mehmet Budakın'la devam eden Amed Sportif Faaliyetler'da 5 hafta önce de Budak'ın istifasından sonra göreve İbrahim Cezayir'i getirmişti. Cezair ile de yollarını ayıran takım Son 7 haftaya küme düşme tehlikesi ile yeni teknik adam arayışları başladı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör ile yollarını ayırdı
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Cezayir, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Spor
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Spor
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Spor
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Spor
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi