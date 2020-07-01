Amed Sportif Faaliyetler TFF'nin kararıyla rahatladı

TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig'de pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklaması küme düşme hattında yer alan Amed Sportif Faaliyetler'i sevindirdi.

Amed Sportif Faaliyetler TFF'nin kararıyla rahatladı
01.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:08
TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig'de pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklaması küme düşme hattında yer alan Amed Sportif Faaliyetler'i sevindirdi.

Maddi anlamda da zor günler geçiren Amed Sportif Faaliyetler'in yönetimi bu kararla nefes aldı. teknik heyet ve futbolcuların bugün kentten ayrılarak memleketlerine gitmesi bekleniyor. TFF'nin küme düşmenin kaldırıldığını en geç bir hafta içinde resmi olarak duyuracağı düşünülüyor.

Öte yandan ağustos ayının ilk haftasında olağanüstü kongresini yapacak olan Amed Sportif Faaliyetler'de uzun aradan sonra futbolcular ve personele kısmi ödeme yapıldığı kaydedildi. Kulüp olarak zor günler geçirdiklerini belirten Başkan Metin Kılavuz, bu yükü birkaç yöneticinin sırtlamasının imkansız olduğuna dikkat çekerek herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini söyledi.

TFF'nin ligleri oynatmama kararından sonra Amedsporlu taraftarlar da derin bir nefes alarak sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Haber
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