Amed Sportif Faaliyetler, Umutlu Gitti

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:56



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Kastamonuspor 1966 ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Kastamonu'ya umutlu gitti.Oynadığı 15 maçtan, 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlik alan Amed Sportif Faaliyetler, 21 puan topladı. Sakaryaspor'un 35 puanla lider olduğu grupta, 9. sırada yer alan yeşil kırmızılı beyazlı takım, rakip fileleri 19 kez havlandırarak, kalesinde 14 gol gördü.Kastamonuspor 1966 ise oynadığı 15 maçtan 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 27 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Kastamonuspor 1966, kalesinde 14 gol gördü. Ligin beşinci sırasında yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Kastamonuspor 1966, Amed Sportif Faaliyetler engelini kayıpsız geçin, hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.Kastamonu Gazi Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Bursa'dan Cihan Aydın yönetecek. İzmir'den Mustafa Han ve İstanbul'dan Hakan Yoldaş'ın yardımcı hakemlik yapacağı karşılaşmada 4.hakemlik görevini Ankara'dan Onur Bingöl yerine getirecek. - DİYARBAKIR