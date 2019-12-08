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Amed Sportif Faaliyetler uzatmada kazandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

08.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:36Amed Sportif Faaliyetler uzatmada kazandı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip iyi başladı. Kırklarelispor 5. dakikada gole yaklaştı. Yüksel'in ceza alanı sol çaprazında kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde boşta kalan kimse topa dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 12. dakikada Amedspor öne geçme şansını değerlendiremedi. Mansur'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topa sert vuran Bünyamin'in şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı köşeden çelerek gole izin vermedi. Amedspor 90+3.dakikada öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada Yiğitcan kafayı vurdu. Çizgiyi geçen topta hakem yardımcısının uyarısı ile golü verdi. Müsabaka Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Alim Kandemir xx, Emir Kılıçarslan xx, Osman Burak xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xxx, Yüksel Kayaalp xx, Oğuz Özden xx, Hasan Erbey xx, Tolga Tekin xx, Bünyamin Yürür xx, Muhlis İstemi xx (Dk. 82 Erkut ?), Onur Alkan xx (Dk. 87 Yiğitcan xxx), Mansur Çalar xxx, Hüseyin Yılmaz xx, Furkan Yaman xx

Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, Davut Babur xx, İbrahim Sürgülü xx, Yusuf Çelik xx, Serkan Sözmen xx, Emre Keleşoğlu xx, Yüksel Şişman xx, Caner Koca xx, Enis Çeliksu xx, Malik Karaahmet xx, Mert Sinan Pekesen xx

Sarı kartlar: Dk. 23 Hüseyin Yılmaz, Dk. 26 Bünyamin Yürür (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 56 Serkan Sözmen (Kırklarelispor)

Gol: Dk. 90+3 Yiğitcan - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Diyarbakır, Spor

Kaynak: İHA

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