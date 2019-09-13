Haberler » Spor » Haber

Amed Sportif Faaliyetler yemekte buluştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de moral yemeği etkinliği düzenlendi.

13.09.2019 12:46Amed Sportif Faaliyetler yemekte buluştu
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de moral yemeği etkinliği düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleşen yemeğe, futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler katıldı. Ligin ilk iki maçından puan alamayan ve pazar günü kendi sahasında Hacettepespor'u konuk edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, düzenlenen moral yemeğiyle birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yemek sırasında futbolcular, yöneticilere koyu bir sohbete daldıkları gözlendi. Oldukça renkli geçen yemeğin ardından, kulüp başkanı Metin Kılavuz, pazar günü saat 18.00'da Hacettepespor ile kendi sahalarında yapacakları maçın önemine değinen bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından yemek programı sona erdi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:13 Fıba dünya kupası'nda finalin adı: ispanya - arjantin
17:09 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı: İspanya - Arjantin
17:05 Sivas'taki atlı cirit müsabakaları nefes kesti
17:00 Denizlispor'un borcu 31 milyon TL!
17:00 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 80-66 mağlup eden Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu.
16:59 Galatasaray'da Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak arasında soğuk savaş yaşandığı iddia edildi
16:57 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağında Lappi lider