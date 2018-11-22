22 Kasım 2018, 14:11
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Amed Sportif Faaliyetlerde Gaziantepspor Hazırlığı

Amed Sportif Faaliyetlerde Gaziantepspor Hazırlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde, Gaziantepspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde, Gaziantepspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Haftayı 1-0'lık İnegölspor yenilgisiyle kapatan yeşil kırmızılı beyazlı takım, hafta sonunda deplasmanda yapacağı Gaziantepspor maçına büyük önem veriyor. 11 puanı silinen ve lige genç bir kadroyla devam eden Gaziantepspor'a karşı işi sıkı tutan Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Budakın gözetiminde çalışmalarını Talaytepe Spor Tesislerinde sürdürüyor. Eyüpspor maçında sakatlanan Umut Koçin ve Ankara Demirspor maçında sakatlanan Gökan Lekesiz ile Muhammet Yılmaz'ın yer almadığı ündük idman yaklaşık 2 saat sürdü. - DİYARBAKIR İnegölspor,Türkiye Futbol Federasyonu,Gaziantepspor
22 Kasım 2018 Perşembe 14:11



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