Amed Sportif Faaliyetlerde Teknik Direktör Arayışı

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde, Sertaç Küçükbayrak'tan boşalan teknik direktör koltuğu için arayışlar devam ediyor.Daha önce Amed Sportif Faaliyetler, Van Belediyespor ve Diyarbakırspor'da görev yapan teknik direktör Murat Yiğiter'i gündemine alan yeşil kırmızılı beyazlı yönetim, önceki gün bu çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Murat Yiğiter'in ailevi nedenlerden dolayı Amed Sportif Faaliyetlerin transfer tekliğini geri çevirdiği öğrenildi.Murat Yiğiter defterini kapatan Amed Sportif Faaliyetlerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Antrenörü Mehmet Budakın'ı gündemine aldı. Mehmet Budakın ile temasa geçen yönetimin, deneyimli çalıştırıcıyla bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Budak'ın kararından sonra Amed Sportif Faaliyetlerin teknik direktör arayışlarını ya tamam diyecek ya da devam edecek.Öte yandan edinilen bilgilere göre Amed Sportif Faaliyetlerin bir yöneticisinin Diyarbakırspor'un eski çalıştırıcılarından Güvenç Kurtar ile temasa geçtiği iddia edildi. - DİYARBAKIR