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Amed Sportif Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

19.07.2019 12:21 Amed Sportif Hüseyin Yılmaz
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Şuana kadar iç transferde 5, dış transferde de 2 futbolcuyla anlaşan Diyarbakır temsilcisi, geçen sezon Zonguldak Kömürspor forma giyen 26 yaşındaki Hüseyin Yılmaz'la da anlaşmaya vardı. Diyarbakır'a gelen ve Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Metin Kılavuz ile transfer komitesi üyeleriyle buluşan Hüseyin Yılmaz, kendisiyle yapılan anlaşmayı kabul ederek, 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden konuşa ilişkin yapılan açıklamada, dış transferde Azad Kevin Odabaşı ve Tolga Tekin'in ardında çok iyi duran top kullanabilen ve mücadele gücü yüksek olan 26 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Transfer çalışmalarımız somutlaşmaya devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'da uzun yıllar kaptanlık yapan 26 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ile görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardında geçen sezon Zonguldak Kömürspor formasıyla 31 maça çıkan istikrarlı sporcu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Sözleşmesini imzalamak üzere kentimize gelen Zonguldak doğumlu genç sporcumuz için kulüp tesislerimizde imza töreni düzenlendi. İmza törenine kulüp başkanımız Metin Kılavuz, As Başkan Baran Durmaz ve kulüp yöneticilerimiz katıldı. Sporcumuz Hüseyin Yılmaz'ın transferi kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor

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