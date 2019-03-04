Amed Sportif Kaptanı Mansur Çalar, İfade Verdi

Kaynak: DHA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, hakkında Cumartesi günü Diyarbakır'da ağırladıkları Sakaryaspor oyucularını elindeki kesici aletle yaraladığı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma açıldı. Emniyet ve savcılıkta ifade veren Çalar, hakkındaki iddiaları yalanlayarak görüntülerde de olduğu üzere elinde kesici alet olmadığını söyledi.TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.İDDİALARI YALANLADIBunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Mansur Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını anlattı. Çalar hakkındaki iddiaları yalanlarken, kulüp yönetimi de basın açıklaması yaptı. Kulüp binasında düzenlenen basın açıklamasına Başkan Ali Karakaş, yardımcısı Bülent Oğuz, Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, Basın Sözcüsü MirzaTanaman ve yöneticiler katıldı.KULÜP BAŞKANI: ALGI OPERASYONUAmed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, yayıncı kuruluşun görüntülerinde olayın açıkça görüldüğünü belirterek, şampiyonluk yarışından kopan Sakaryaspor'un, takımları hakkında algı operasyonu yapmaya çalışıldığını söyledi.Maç öncesi seremonide İstiklal Marşı okunduğu sırada 'bozkurt' işareti yapan Sakaryasporlu futbolcunun çekilen fotoğrafını gösteren Karakaş, şunları söyledi:"Konuk takımdan Dilaver Güçlü İstiklal Marşımız okunurken bozkurt işareti yaparak futbolcularımızı tahrik etmiş ve olayların başlamasına neden olmuştur. Bu futbolcu hakkında bugün suç duyurusunda bulunacağız. Görüntülerde futbolcumuzun rakip futbolcuya dokunduğu, diğerinin de hafifçe yüzünü itelediği görülüyor. Burada kesici alet kullanılsa futbolcular o acıdan yere düşer, en azından tepki gösterir. Kaldı ki futbolcumuzun elinde hiçbir madde görülmüyor. Sakaryalıların sosyal medyada yayınladığı o görüntülerde de oynamalar var. Futbolcumuzun elinde herhangi bir madde yok. Ama bir şey varmış gibi gösteriliyor. Bir de İstiklal Marşımız okunurken taraftarlarımızın İstiklal Marşımızı ıslıkladığını utanmadan söylüyorlar. Yayıncı kuruluş TRT'de o görüntüler var. Halbuki böyle bir olay yaşanmış değil. Sakaryaspor son 2 maçtan 1 puan aldı. Şampiyonluk şansları zora girdi, kulüp yöneticileri bu şekilde başarısızlıklarını örtbas ediyorlar. Taraftarlarımız da son derece sağduyulu davrandı ve hiçbir olay yaşanmadı. Futbolcular arasında ufak- tefek itişmeler yaşanmış ve her iki takımdan da kırmızı kart görenler var. Yine hakemin korktuğunu söylüyorlar. Hakem bariz bir golümüzü vermedi. Adam korksa, golümüzü iptal etmez. Bu bir algı operasyonudur, başka bir şey değildir." - Diyarbakır