02 Mart 2019, 23:06
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Amed Sportif-Sakaryaspor Maçında Ortalık Karıştı!

Amed Sportif ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geldiği maçın başında iki takımın futbolcuları birbirine girdi. Hakem, 2 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor maçı gergin başladı. Maç öncesi iki takımın futbolcularının kavga etmesi üzerine Hakem Ferhan Kestanlıoğlu, iki takımdan 2 futbolcuyu oyundan attı.

ISINMA HAREKETLERİ SIRASINDA ORTAM GERİLDİ

Diyarbakır Stadyumu'nda bugün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı öncesi futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların maç öncesı ısınma hareketleri yaptıkları sırada bilinmeyen nedenle iki takım arasında tartışma çıktı.

2 OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. Stadyumda görevli polisler, kavgayı sonlandırırken, maçın hakemi Ferhat Kestanlığı kavgaya karışan AmedSportif Faaliyetler'den Mehmet Sıddık İstemi ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na kırmızı kart gösterdi.

KARŞILAŞMA BERABERE BİTTİ

Gerginliğin bitmesiyle karşılaşma başladı. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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Spor


YORUMLAR (13)
AMED: Amedi kınıyorum iyi bir dayak atamadan yolladılar sakaryayı.Orda erkeklik yapanları Amedde göremedik keşke gelselerdi.
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6 16
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AMEDLİ: ister begenin ister begenmeyin Sakaryaspor nekadar bir türk takimi ise Amedsporda okadar bu topraklara aittir
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9 13
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AMEDLİ: insanlar oldukça irkçilikta olacaktir Göktürk gibi fasistler de
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7 24
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-: ARKADAS YAPMAYIN AMEDDE ÜLKENIN TAKIMI
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16 11
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GÖKTÜRK: BAŞKA İSİM BULAMAMIŞLARMI BUNUN ALTINDA YATAN NEDİR.HAİN TERÖRİSTLERDE DİYARBAKIRA SÖZDE AMED DİYORLAR.
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24 29
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