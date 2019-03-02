Amed Sportif-Sakaryaspor Maçında Ortalık Karıştı!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor maçı gergin başladı. Maç öncesi iki takımın futbolcularının kavga etmesi üzerine Hakem Ferhan Kestanlıoğlu, iki takımdan 2 futbolcuyu oyundan attı.

ISINMA HAREKETLERİ SIRASINDA ORTAM GERİLDİ

Diyarbakır Stadyumu'nda bugün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı öncesi futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların maç öncesı ısınma hareketleri yaptıkları sırada bilinmeyen nedenle iki takım arasında tartışma çıktı.

2 OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. Stadyumda görevli polisler, kavgayı sonlandırırken, maçın hakemi Ferhat Kestanlığı kavgaya karışan AmedSportif Faaliyetler'den Mehmet Sıddık İstemi ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na kırmızı kart gösterdi.

KARŞILAŞMA BERABERE BİTTİ

Gerginliğin bitmesiyle karşılaşma başladı. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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