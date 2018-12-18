Amed Sportifin Kadın Futbolcuları Fark Yedi

Kaynak: İHA

Kadınlar 1. Ligi Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, lig lideri Beşiktaş'a deplasmanda farklı mağlup oldu.Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Stadında oynanan karşılaşmada hiçbir varlık gösteremeyen yeşil kırmızılı beyazlı takım, her iki yarıda yediği gollerle sahadan yenilgiyle ayrıldı. Esra Erol'un penaltıdan attığı golle öne geçen Beşiktaş, Didem Karagenç'in kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0'la tamamladı.Maçın ikinci yarısına golle başlayan Beşiktaş, Henrıette Mıchele Akaba Edoa ile durumu 3-0 yaptı.61. dakikada Çiğdem Belci ile Beşiktaş durumu 4-0 yaptı.68. dakikada sahneye çıkan Esra Erol, kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydederek, maçın skorunu tayin etti.Beşiktaş'ın 17 puanla lider olduğu grupta, ikincilik koltuğunda İzmir Konak Belediyespor bulunuyor. 16 puanlı Konak Belediyespor'u, 15 puanlı Ataşehir Belediyespor takip ediyor. Puanların bir birine yakın olduğu ligde, 7 puanlı Hakkari Gücüspor 6 ve Amed Sportif Faaliyetler 7'nci sırada yer aldığı ligde 6 puanlı iki takım bulunuyor. - DİYARBAKIR