Amed Sportifin Kadın Futbolcuları Sıkı Çalışıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 14:46



06 Aralık 2018 Perşembe 14:46

Kadınlar 1. Futbol Ligi Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde, Konak Belediyespor maçı hazırlıkları devam ediyor. 9 Aralık Pazar günü Diyarbakır'da oynanacak maçın hazırlıklarını Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takımda, hedef galibiyet olarak belirlendi.Hakkarigücü maçında sakatlanan kaptan Güzide Alçu ve Zelal Baturay'ın yer almadığı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, 10 puanla ligin üçüncü sırasında yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Konak Belediyespor maçını bugün yapacağı idmanla sürdürecek. Amed Sportif Faaliyetler, konak Belediyespor ile 9 Aralık Pazar günü Saat 12.00'de Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde karşılaşacak. - DİYARBAKIR