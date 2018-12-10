Amed ve Diyarbekirspor'dan Başkan Atilla'ya Ziyaret

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş
ve Diyarbekir Spor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nu makamında ağırladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş ve Kulüp Yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, Başkan Karakaş ve kulüp yöneticileri makam odasında bir süre görüştü. Diyarbekir Spor Kulübü Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu da Başkan Atilla'yı ziyaret etti.
Görüşmelerde, kentteki spor faaliyetleriyle ilgili istişarede bulunuldu. - DİYARBAKIR
Ali Karakaş,Diyarbakır
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:13