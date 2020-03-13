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Amedspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Pendikspor maçındaki saha olaylarından dolayı Amedspor'a 9 bin lira para cezası verdi.

13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:27
Amedspor'a para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Pendikspor maçındaki saha olaylarından dolayı Amedspor'a 9 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Amedspor'a 9 bin lira para cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamasında, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 8 Mart'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor Tff 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 9 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kritik maç pazar günü

Amedspor, yeni teknik direktörü Oktay Derelioğlu yönetimindeki ilk maçına pazar günü Ankara'da çıkacak. Ligde kalma yolunda büyük önem taşıyan Başkent Akademi-Amedspor karşılaşması TCDD Ankara Demirspor tesislerinde saat 15.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Pendikspor, 8 Mart, Spor

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