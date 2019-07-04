Amedspor'da teknik direktörlüğe Erin getirildi

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Amedspor, Diyarbakırlı genç teknik direktör Ramazan Erin ile anlaşmaya vardı. Yeni teknik direktör Ramazan Erin'in yardımcılığını ise Erdal Elgörmüş yapacak.



Bugün saat 15.00'da Şehmus Özer tesislerinde yeni teknik direktör Ramazan Erin ve yardımcısı Erdal Elgörmüş için imza töreni düzenlendi. Kulüp başkan Metin Kılavuz ve transfer komitesinin de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan yeni teknik direktör Erin, daha önce Amedspor'da yardımcı antrenör olarak çalıştığını hatırlattı. Erin, "Şunu bilmenizi isterim ki geçmişte olduğu gibi bugünden itibaren de Amedspor için 7 gün 24 saat çalışan birer Amedsporlu olacağız. Bizce önemli olan insanların Amedspor'a gelirken ne hissettikleri değil, Amedspor'dan ayrılırken ne hissettirdikleridir. Bunun özel bir şey olması için çok çalışacağız. Bunun için zamana ve sabra ihtiyacımız olacak. Amedspor'un herkesin Amedspor'u olmasını istiyoruz. İyi veya kötü oynadığımızda, soğuk veya güneşli havalarda, evimizde, deplasmanda, kazandığımızda ya da kaybettiğimizde bizlerle birlikte bir Amedspor ailesi olmanızı istiyoruz. Unutmayın ki biz içinizden gelmiş bu şehirde doğmuş, sokak aralarında her türlü yaşamı görmüş, havasını teneffüs etmiş sizlerden birileriyiz, kısacası biz sizleriz. Amedspor ailesinin kendisiyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA