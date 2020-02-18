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Amedspor kritik virajda

Sarıyer engelini 3 puanla aşarak tehlike bölgesinden uzaklaşma yolunda önemli bir adım atan Amedspor, 4 gün içinde iki önemli 90 dakikaya çıkacak.

18.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:38Amedspor kritik virajda
engelini 3 puanla aşarak tehlike bölgesinden uzaklaşma yolunda önemli bir adım atan Amedspor, 4 gün içinde iki önemli 90 dakikaya çıkacak.

günü saat 13.30'da deplasmanda lider Yılport 'la karşı karşıya gelecek olan Amedspor'un bu mücadelesinde bölgesi hakemi Çağdaş Altay düdük çalacak.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları 23 Şubat Pazar günü oynanacak. Amedspor, kendisi gibi ligde kalma hesapları yapan 1922 Konyaspor ile kendi saha ve seyircisi önünde kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma Pazar günü saat 13.00'da başlayacak.

Öte yandan bugün Samsun'a gidecek olan Amedspor'da sakat olan Abdullah Çetin ile cezası devam eden Mansur Çalar'ın kadroda yer almayacağı belirtildi. - DİYARBAKIR

Samsunspor, İstanbul, Çarşamba, Sarıyer, Spor

Kaynak: İHA

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