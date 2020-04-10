Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Amedspor'un eski başkanlarından Avcı'nın test sonucu negatif çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in eski kulüp başkanlarından İhsan Avcı'nın korona virüs testi sonuçları negatif olduğu belirtildi.

10.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:54
Amedspor'un eski başkanlarından Avcı'nın test sonucu negatif çıktı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in eski kulüp başkanlarından İhsan Avcı'nın korona virüs testi sonuçları negatif olduğu belirtildi.

Diğer bulgular açısından koruma amaçlı olarak hastanedeki tedavisine devam edilen İhsan Avcının, bir süre daha gözetim altında kalacağı bildirildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yeni tip korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan eski kulüp başkanlarımızdan İhsan Avcı'nın test sonuçları negatif çıkmıştır. Diğer bulgular açısından koruma amaçlı olarak hastanedeki tedavisine devam edilmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak ailesinin ve sevenlerinin arasına dönmesini diliyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, İhsan Avcı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Amedspor'un eski başkanlarından Avcı'nın test sonucu negatif çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:16: Muş Belediyesinden ağaç dikim çalışmaları - Haber 16:16: İsrail ordusundan Esed'in komutanına görüntülü mesaj: Sizi görüyoruz - Haber 16:16: Bitlis'te üretilen siperli maskelerin dağıtımına başlandı - Haber 16:15: Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi - Haber 16:14: Türkiye'nin 40 yıllık Fair Play arşivi bir kitapta toplandı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber