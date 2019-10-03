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Amedsporlu kadınların ilk rakibi belli oldu

TFF Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı.

03.10.2019 16:28Amedsporlu kadınların ilk rakibi belli oldu
TFF Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı. Amed Sportif Faaliyetler, ligin ilk maçında Adana ekibi Algspor ile eşleşti.

TFF Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür heyecanı yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler ekibi, ligin ilk haftasında Adana ekibi Algspor ile eşleşti. Karşılaşma 20 Ekim'de Diyarbakır'da oynanacak. 12 takımdan oluşan Kadınlar 1. Futbol Ligi 3 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Mersin'de tamamlayarak Diyarbakır'a dönen ve 8 futbolcuyu transfer eden Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, sezona galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde ligin ilk maçı için çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takımda, hedef şampiyonluk olarak belirlendi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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