Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım

Oğlunu hastanede öldüren anne Nurhan S., 2015 yılının şubat ayında, oğlu Osman S.'yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Gazi Hastanesi'ne yatırdı. Ameliyatın ardından tedaviye alınan oğlunun yanında refakatçi kaldı. Ancak ameliyattan birkaç gün sonra Nurhan S., oğlunu hastane tuvaletinde boğarak, öldürdü. Tutuklanan anne hakkında müebbet hapis cezası verildi.

"ÖLÜNCE CENNETE GİDECEK DİYE YAPTIM"

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Nurhan S. ve avukatı katıldı. Son savunması sorulan anne, oğlunun ameliyat sonrası acı çektiğini, kendisinin de bu durum karşısında sürekli ağladığını anlatarak, "Ben oğlumu çok seviyordum. Hastanedeyken, 'anne çok acı çekiyorum, gel beraber dua okuyup ölelim' dedi. Ben olayı, 'ölünce cennete gidecek' diye yaptım. Pişmanım" diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan sonra uzun süre akıl hastanesinde kaldığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Müvekkilinin genç yaşta istemediği biriyle evlendirildiğini ve şiddet gördüğünü öne süren sanık avukatı, Nurhan S.'nin o dönemden sonra psikolojik destek aldığını iddia etti.

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti, anne Nurhan S.'yi oy çokluğuyla 'çocuğunu kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karara bir üye hakim, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını, ceza yerine koruma tedbiri uygulanması gerektiğini bildirerek, şerh koydu. Anne ile oğlunun, tuvalete el el yürüdükleri anın görüntüsü hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.