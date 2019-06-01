Ameliyat olan Sefa, LGS'ye hastanede girdi

SİVAS'ta binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS
) ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde çocukları için dua etti. Gürün
ilçesinde yaşayan ve apandisit ameliyatı olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya ise sınava hastanede girdi. Türkiye
genelinde çok sayıda 8'inci sınıf öğrencisi, 'nitelikli' liseye yerleşebilmek için LGS'ye katıldı. Adaylar arasında yer alan liseli Sefa Bozkaya ise sınav heyecanını tedavi gördüğü hastanede yaşadı. Gürün Suçatı
Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya, yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Gürün Devlet Hastanesi
'ne başvurdu. Apandisit teşhisi konulan Bozkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen Bozkaya, Çocuk Cerrahisi Polikliniği'nde tedaviye alındı. Bozkaya, Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne müracaat ederek, bugünkü LGS'ye girmek istediğini söyledi. Yetkililer hastanede sınav salonu oluşturulması durumunda sınavın yapabileceğini söyledi. Hastanedeki dersliği sınav salonuna dönüştürülmesiyle Bozkaya, sınava girdi. Apandisit ameliyatı olan Bozkaya, hastanedeki sınav salonunda sınava girmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Daha bir değişik, daha bir heyecanlı oldu" dedi.
Sınav gözetmeni Murat Öztekin
ise öğrencinin kendilerine müracaat ederek sınava girmek zorunda olduğunu beyan ettiğini ifade etti. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirmesi üzerine öğrencinin sınavını yaptıklarını dile getiren Öztekin, "Biz de geldik Sefa'nın sınavını yapacağız, hiçbir sıkıntımız yok. Üniversite yönetimine böyle bir imkan verdiği için ve kolaylık sağladığı için teşekkür ediyoruz. Öğrencimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.
15 DAKİKA KURALI UYGULANMADI
İki bölümde gerçekleştirilecek LGS'de ilk oturum saat 09.30'da başladı. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Önceki sınavlarda öğrencilerin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS'de uygulanmadı. Öğrenciler sınavda soruları çözmeye çalışırken, okul bahçelerini dolduran aileleri de heyecanla bekledi. Bazı veliler de Kuran
okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.
Kaynak: DHA
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