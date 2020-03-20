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Ameliyathane personelinden dövizli 'Evde kal' mesajı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Devlet Hastanesi'nin ameliyathanelerinde görevli sağlık personeli, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere dikkat çekmek için, 'Biz sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın' yazılı döviz açarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

20.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:54
Ameliyathane personelinden dövizli 'Evde kal' mesajı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Devlet Hastanesi'nin ameliyathanelerinde görevli sağlık personeli, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere dikkat çekmek için, 'Biz sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın' yazılı döviz açarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünyaya yayılan son günlerde Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına yönelik bir dizi tedbirler alındı. Bu kapsamda yetkililer, zorunlu olmadıkça evlerde kalınması uyarısında bulundu. İskenderun Devlet Hastanesi'nin ameliyathanelerinde görevli bir grup sağlık personeli, alınan tedbirlere dikkat çekmek için ellerine "Biz sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın' yazılı dövizleri alarak fotoğraf çekildi ve bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, İskenderun, Güncel

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