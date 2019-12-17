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Ameliyatı başarılı geçen Rahmi Koç'un sağlık durumu iyi

Ayağının kırılması nedeniyle ikinci kez ameliyata alınan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un sağlık durumuyla ilgili Amerikan Hastanesi'nden açıklama geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

17.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:35

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un ayağı, geçtiğimiz ay kırılmış ve ameliyat edilmişti. Hafta sonu bir toplantıya giden ünlü iş insanının operasyon geçirdiği ayağı, ameliyat olduğu yerden yeniden kırıldı.

Helikopter ambulansla Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Koç, bu sabah saatlerinde ameliyata alındı. Hastane'den yapılan açıklamada, Koç'un ameliyatının başarılı olduğu ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

"HASTANEMİZDE YATIŞI DEVAM ETMEKTEDİR"

Amerikan Hastanesi'nden Koç'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç 14 Aralık tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup hastanemizde yatışı devam etmektedir."

Ameliyatı başarılı geçen Rahmi Koç'un sağlık durumu iyi

Koç Holding, Rahmi Koç, Ekonomi, Güncel


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