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'Ameliyatı kaldıramazsın' dediler, 'şemsiye' yöntemiyle hayata döndü

ANTALYA'da emekli çiftçi Mehmet Avcı (94), kalbindeki delik nedeniyle gittiği doktorlardan 'Yaşlısın', 'Ameliyatı kaldıramazsın' yanıtlarını aldı.

05.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:01'Ameliyatı kaldıramazsın' dediler, 'şemsiye' yöntemiyle hayata döndü

ANTALYA'da emekli çiftçi Mehmet Avcı (94), kalbindeki delik nedeniyle gittiği doktorlardan 'Yaşlısın', 'Ameliyatı kaldıramazsın' yanıtlarını aldı. Kullanılan cihazın benzemesi nedeniyle 'şemsiye' denilen yöntemle ameliyat edilen Avcı, sağlığına kavuştu.

'da oturan Mehmet Avcı, 5 yıl önce, aşırı yorgunluk ve nefes almada güçlük şikayetleriyle doktora gitti. Detaylı muayene edilen Avcı, sağlık sorunlarının yaşlılığa bağlı olduğu söylenerek, evine gönderildi. 5 yıl boyunca hasta ve yorgun yaşayan Avcı, 2 hafta önce göğüs ağrısı ve solunum güçlüğü şikayetiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Burada muayene edilen Avcı'ya kalbinde delik olduğu, çok küçük olması nedeniyle fark edilmediği, tüm şikayetlerinin buna bağlı olduğu söylendi. Ameliyat olmak isteyen Avcı'ya bazı doktorlar, 'Yaşlısın', 'Ameliyatı kaldıramazsın' diyerek operasyon yapmadı.

'ŞEMSİYE' YÖNTEMİ

Aynı adı taşıyan Mehmet Avcı (46), son olarak babasını Medicalpark Antalya Hastanesi'ne götürdü. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş tarafından muayene edilen Avcı'nın kalbindeki deliğin kapatılacak düzeyde olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından kasıktan girilerek, damar yoluyla kalbe ulaşıldı. Hastanın kalbindeki deliğe, şemsiyeye benzeyen çok küçük cihaz, anjiyo yöntemiyle yerleştirildi. Kalpteki açıklık, yarım saatlik operasyonla kapatıldı. Birkaç gün gözlenen Avcı, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Mehmet Avcı'nın ciddi kalp yetmezliğiyle hastaneye geldiğini ve karın bölgesinde şişlik oluştuğunu anlatan Dr. İsmail Ateş, "Nefes darlığı ve ayaklarında ödem vardı. Bu yaş grubu hastada kalp deliği önemli bir konu. Böyle bir hastaya bu yaşta müdahale edilir mi, edilmez mi? Bu önemli bir konuydu. Biz hastalarımızı seçerken, hayata bağlılığına bakarız. Mehmet Avcı'nın da hayata bağlılığını, yaşama sevincini görünce ameliyata aldık. Çok hızlı düzeldi ve hayatından memnun" diye konuştu.

'NEFESİM DÜZELDİ'

Çok acı çektiğini anlatan Mehmet Avcı ise "Birkaç doktora gittim. 'Amca yaşın çok ileri ameliyat edemeyiz' dediler. Son zamanlarda artık nefes alamaz, merdiven çıkamaz hale geldim. 'Tamam, öleceğim' dedim. Kalbimdeki delik kapatılıp, nefesim düzelince iyileştim" dedi.



Mehmet Avcı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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