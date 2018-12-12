Ameliyatsız Boyun Güzelleştirme Nefertiti Botoks

Ameliyatsız olarak uygulanan Nefertiti botoksu ile pürüzsüz bir boyun bölgesi elde etmek mümkün. Yüz güzelliğinin devamı niteliğinde olan boyun bölgesi oldukça fazla ihmal edilen alanların başında geliyor ve bu haliyle bireyler, yaşlanma belirtilerini sadece yüz bölgesinden uzaklaştırmaya çabaladıklarında, istedikleri sonucu elde edemiyorlar.

Nefertiti botoks, alt çene çizgisi ve boynun yanı sıra platisma kası boyunca çok sayıda Botox enjeksiyonunu içerir. Bu, altta yatan kasların yeniden dengelenmesine yardımcı olur ve çene ve boyun bölgesine form kazandırır. Ortalama 4 ila 6 ay süresince etkisini devam ettirir. Ortalama üç gün sonra boynunuzdaki görünür çizgilerin yok olduğunu ve boynunuzun daha yumuşak, daha sıkı ve diri olduğunu fark edeceksiniz. Bu, cildin bütünlüğünü korumak ve yaşlanma saatini cerrahiye başvurmak zorunda kalmadan geri çevirmek isteyen herkes için önerilen bir tedavidir.