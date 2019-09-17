Haberler » Magazin » Haber

Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'deki farkı ilk Safiye Soyman fark etmiş

Katıldığı moda programıyla adını duyuran ve sonrasında cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Neslihan Doğrusöz'deki farkı ilk olarak şarkıcı Safiye Soyman fark etti. Moda programına konuk olan Soyman, yarışmacı Neslihan için "Sende erkek sesi var" dediği ortaya çıktı.

17.09.2019 10:27

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, 2019 yılının başında operasyonsuz cinsiyet değiştirdi. Son günlerde adından sıkça söz ettiren Doğrusöz'deki farkı ilk fark eden ise Safiye Soyman olmuş.

"ONDA ERKEK SESİ VAR"

Bir dönem yayınlanan İşte Benim Stilime konuk jüri olarak katılan Safiye Soyman, yarışmacı olan Neslihan Doğrusöz'ün karşısına gelmesiyle herkesi şaşırtan bir açıklama yaptığı ortaya çıktı. Soyman, "Sen tonun çok güzel. Alto, erkek sesi var. İnanılmaz güzel. Erkek sesiyle bayan sesi ayrıdır. Onda erkek sesi var." diyerek Doğrusöz'ü yanına çağırarak 'Yeşil Ördek' şarkısına düet yaptı.

MEĞER İLK SAFİYE SOYMAN FARK ETMİŞ

İkilinin yıllar sonra ortaya çıkan bu görüntülerini izleyenler ise Safiye Soyman, Neslihan Doğrusöz'deki değişimi ilk fark eden isimmiş yorumunu yaptı.

AMELİYATSIZ CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

32 yaşındaki Neslihan Doğrusöz, ameliyatsız cinsiyet değiştirdi. Küçük yaşlardan bu yana kendisini erkek gibi gördüğünü söyleyen Doğrusöz, geçtiğimiz aylarda da sakal eklettirerek adını Doruk olarak değiştirdi. Doğrusöz aynı zamanda milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyor.

Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'deki farkı ilk Safiye Soyman fark etmiş

neslihan doğrusöz, Safiye Soyman, Magazin

YORUMLAR(7)
ERDEM EYLEM ACAR:ayyy ayyy ameliyatsız
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:ne diyelim. . . İki dere bir arada kalmak gerçek anlamda zor. . . Allah kimseyi düşürmesin. . . Kimse istemez eminim. . . . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
RİMELLİ ERKEK:Bende kadın olmak için ameliyat olmak istiyorum
Yayından Kaldır
0 3
Cevap yaz
:-:Kıyam et alametleri birer birer husüle geliyor taki Allah nurunu tamamlayana kadar bu çarpık yaşam devam edecek bazı erkekler kadınlığa kadınlar erkekliğe özenip onlar gibi görünecek akraba ilişkileri ana baba komşuluk ilişkileri yok olacak menfaatler öne çıkacak. . . oysa insan düşünse bir saniye sonra yok olabileceğini yaratılışta ki gibi temiz kalmak istemez mi öyleyse neden düşünülmez aklına değil de nefsine uyar
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
AHMET:ruhun neyse osun salako, erkek ruhlukadın vücudun varsa onudeğiştirirsin, ne kıyameti, sapıklıkla akraba ilişkisyle gnahla ne ilgsi var embesil, salaksınız siz hemde zır salak. . . .
Yayından Kaldır
0 0
DEVE:Kadınken daha iyiymiş
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Farketmişte iyi halt etmiş .Onu resmen teşfik etmiş zaten böyle salaktanda (davranişlarindan konuşmasindan belli)ne beklersinki
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
11:50 Efsane film Çağrı'nın Bilal-i Habeşi'si hayatını kaybetti
11:25 BALIK KÜLTÜRÜNÜ TEST ETMEK İSTER MİSİN?
10:27 Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'deki farkı ilk Safiye Soyman fark etmiş
08:40 Onurlu açılış
08:40 Babalık heyecanı
23:50 MasterChef Türkiye'de heyecana dayanamayan yarışmacı Orhan Eren, bayıldı
22:50 Serkan çağrı: bazı rap parçalarının hiçbir anlamı yok