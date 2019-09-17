Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'deki farkı ilk Safiye Soyman fark etmiş

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, 2019 yılının başında operasyonsuz cinsiyet değiştirdi. Son günlerde adından sıkça söz ettiren Doğrusöz'deki farkı ilk fark eden ise Safiye Soyman olmuş.

"ONDA ERKEK SESİ VAR"

Bir dönem yayınlanan İşte Benim Stilime konuk jüri olarak katılan Safiye Soyman, yarışmacı olan Neslihan Doğrusöz'ün karşısına gelmesiyle herkesi şaşırtan bir açıklama yaptığı ortaya çıktı. Soyman, "Sen tonun çok güzel. Alto, erkek sesi var. İnanılmaz güzel. Erkek sesiyle bayan sesi ayrıdır. Onda erkek sesi var." diyerek Doğrusöz'ü yanına çağırarak 'Yeşil Ördek' şarkısına düet yaptı.

MEĞER İLK SAFİYE SOYMAN FARK ETMİŞ

İkilinin yıllar sonra ortaya çıkan bu görüntülerini izleyenler ise Safiye Soyman, Neslihan Doğrusöz'deki değişimi ilk fark eden isimmiş yorumunu yaptı.

AMELİYATSIZ CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

32 yaşındaki Neslihan Doğrusöz, ameliyatsız cinsiyet değiştirdi. Küçük yaşlardan bu yana kendisini erkek gibi gördüğünü söyleyen Doğrusöz, geçtiğimiz aylarda da sakal eklettirerek adını Doruk olarak değiştirdi. Doğrusöz aynı zamanda milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyor.