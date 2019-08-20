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Ameliyatsız yanak inceltme mümkün!

Ameliyatsız yanak inceltme ile artık daha zarif görünme sahip olmak mümkün. Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.

20.08.2019 16:01 Ameliyatsız yanak inceltme mümkün!

Yanak yağları sadece kilolu olan kişiler de değil, zayıf olan kişiler de görülen bir sorundur.Yuvarlak yanaklar kişiyi sadece daha kilolu göstermekle kalmaz aynı zamanda yüz hatlarını da gizler. Genetik yatkınlığın yanı sıra kişinin kilo alımına bağlı olarak da yanak bölgesinde bulunan yanak yağları olması gerekenden daha fazla olabilir.Bu durumda kişinin yüz güzelliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Yüz hatlarının belirginleşmesi yanak yağlarındaki fazlalıktan kurtulmakla mümkün.Yanak yağlarının azalmasını sağlayarak bununla birlikte yanak dokusuna sıkı bir görünüm veren yüksek frekanslı radyofrekans teknolojisi ameliyat olmaya gerek kalmadan yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

Yanak inceltmeye yarayan bu sistem ile ağız içinden yanak altına yerleştirilen bir aparat ile uygulanan monopalar radyofrekans enerjisi ile yağ dokusuna kolayca ulaşılabiliyor.15-20 dakika süren uygulamayla yağ tabakasına iletilen enerjiyle yağ hücreleri eritiliyor ve kolajen üretimi artırılarak deri altı dokularında sıkılaşma sağlanabiliyor.Uygulama ağrısız bir uygulama olup ameliyatsız ve gündelik yaşamı olumsuz etkilemeyen bir yöntemdir.


Genetik, Sağlık

Kaynak: Bültenler

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