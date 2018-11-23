Ameliyatta Enfeksiyon Kaptı, Tümör Tam Alınmadığı İçin İkinci Kez Ameliyat Oldu' İddiası

23 Kasım 2018 Cuma 15:12



23 Kasım 2018 Cuma 15:12

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve beyincik tümörü teşhisi konulduktan sonra İstanbul'daki eğitim ve araştırma hastanesinde ameliyata alınan Gürkan Güney'in (16), burada enfeksiyon kaptığı, tümörün tamamının alınmadığının tespiti üzerine de özel bir hastanede tekrar ameliyat edildiği iddia edildi. Hastalığı nedeniyle konuşamayan, yürüyemeyen, görme kaybı yaşayan Gürkan Güney'in kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi.Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Yasemin ve Murat Güney çiftinin oğulları Gürkan Güney'e, 1 Ağustos'ta beyincik tümörü teşhisi konuldu. Doktorların acilen ameliyat edilmesi gerektiğini söylediği Gürkan Güney, 2 Ağustos'ta ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden İstanbul'da bulunan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 9 saat ameliyatta kalan Gürkan, ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda, 5 gün de serviste tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Taburcu edilmesinden 3 gün sonra durumu kötüleşen Gürkan Güney, ailesi tarafından yine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada ameliyat sonrasında enfeksiyon kaptığı tespit edilen Gürkan Güney, tekrar tedaviye alınarak beline diren takıldı. İkinci gelişinde hastanede 21 gün kalan Gürkan, uygulanan enfeksiyon tedavisinin ardından taburcu edildi.Ailesi, taburcu olduktan 25 gün sonra Gürkan'ın yürüme ve konuşma yetisini kaybetmeye başlaması üzerine çocuklarını bu kez Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirdi. Burada kontrolleri baştan sona tekrar yapılan Gürkan Güney'in, geçirdiği ameliyatın tamamlanmadığı ve tümör dokusunun bir kısmının alınamadığı belirlendi. İkinci kez ameliyat olması gereken Gürkan Güney, ameliyat için bu kez İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Özel hastanede Gürkan tekrar ameliyat edildi. Konuşamayan ve yürüyemeyen Gürkan Güney'in görme ve duyma yetilerinde de azalma olduğu belirtildi. Gürkan, ilaç ve kemoterapi tedavileri ile iyileşeceği günü bekliyor.Baba Murat Güney, oğlunun ameliyat olduğu hastanede enfeksiyon kaptığını öne sürerek, şöyle dedi:"Benim çocuğuma 1 Ağustos tarihinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin tümörü teşhisi konuldu. Çok acil ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyatın Derince'de yapılamadığını, Kocaeli Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde yapılabildiğini söylediler. Buralarda yer olmadığı için 112 Acil'i devreye sokarak benim çocuğum Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 2 Ağustos'ta çocuğum sabah 7.30'da ameliyata girdi, akşam 5'te ameliyattan çıktı. Doktorlar bize 'Her şey yolunda gitti. Tümörü tamamen aldık. Sakin olun. Çocuğunuz iyi olacak' dediler. Daha sonra benim çocuğum 3 gün yoğun bakımda kaldı, 3 gün sonra benim çocuğum yoğun bakımdan çıktı. 10 Ağustos'ta bizi taburcu ettiler hastaneden. Çocuğumuzun bakımı için özel oda istediğimizde bize özel oda vermediler. Çocuğum oradan enfeksiyon kaparak, kafası şiş bir şekilde çıktı."Oğlu taburcu olduktan hemen sonra tekrar hastaneye döndüklerini söyleyen Murat Güney, "Taburcu olduktan sonra çocuğum daha da rahatsızlandı, ateşi yükseldi. Tekrar hastaneye yatırdık çocuğumu. Tam 21 gün hastanede yattı. Enfeksiyondan tedavi gördü. Beline diren taktılar. 21 gün çocuğumun belinden sıvı geldi enfeksiyon olduğu için. Biz ne kadar doktorlara çocuğumuzun durumunu sorsak da bize hep iyi denildi. Ama iyiye gitmediğini biz anladık. 8 Eylül'de tekrar taburcu ettiler. Kocaeli'ye döndüm. Çocuğum birkaç gün iyileşir gibi oldu. Ondan sonra tekrar yürüyemez oldu, konuşamaz oldu, yutkunamaz oldu, gözlerinde görme azaldı. 8 Ekim günü çocuğumu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole götürdüm. Bana orada, 'Bu çocuğun patolojisi kötü çıktı ışın tedavisi görmesi lazım' dediler. Beni 1 hafta boyunca hiçbir şey yapmadan beklettiler" diye konuştu.Daha sonra oğlunu Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne yatırdığını söyleyen Murat Güney, "Hastaneye hemen yatırdık. Tetkikler yapıldı ve bize durumunun çok kötü olduğu söylendi. Acil ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bizi özel bir hastaneye yönlendirdiler. Bu ameliyatın Kocaeli'de yapılamayacağını, yapılsa bile iyileşmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu söylediler. İstanbul'a gittik kendi imkanlarımızla. Sağ olsun dernekler, hayırseverler, memleketten eş dost devreye girdi, 23 Ekim'de çocuğumun operasyonunu yaptık. Çocuğumuz şu anda yürüyemiyor, gözlerinde yüzde 50'ye yakın görme kaybı var, sağ kulağı duymuyor, mideden besleniyor, kesinlikle yutkunamıyor. Şu an Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görüyor" dedi.Murat Güney ilk ameliyatının olduğu ve enfeksiyon kaptığını ileri sürdüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevliler hakkında şikayetçi olacağını belirtti. - Kocaeli