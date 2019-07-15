15.07.2019 11:24
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American Airlines 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağını uzattı

American Airlines 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağını uzattı

– American Airlines, 2 Kasım tarihine kadar sürmesi planlanan Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağının uzatılacağını açıkladı.

– American Airlines, 2 Kasım tarihine kadar sürmesi planlanan Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağının uzatılacağını açıkladı.
Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağı günlük olarak yaklaşık 115 uçuşu etkilerken, American Airlines'dan yapılan açıklamada, iptal edilen uçuşlardan etkilenen yolcularla yakın temas haline kalarak telafi çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.
American Airlines'ın açıklamasında, "Boeing 737 MAX yazılım güncellemelerinin yanısıra Boeing'in işbirliği ortaklarımız ile koordineli olarak geliştirdiği yeni eğitim unsurlarıyla bu yıl uçağın yeniden sertifikalandırılacağına eminiz. Federal Havacılık İdaresi (FAA), Ulaştırma Bakanlığı (DOT), Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve diğer düzenleyici makamlarla sürekli iletişim halindeyiz" denildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Boeing 737, Boeing, Ekonomi

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