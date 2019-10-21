Haberler » Güncel » American Hospital The Bodrum Cup

American Hospital The Bodrum Cup

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonunda, yelken yarışlarının geleneksel başlangıç kampanası çalma töreni gerçekleştirildi.

21.10.2019 23:56American Hospital The Bodrum Cup
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonunda, yelken yarışlarının geleneksel başlangıç kampanası çalma töreni gerçekleştirildi.
Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek "The Bodrum Cup"un açılış etkinliği, ilçedeki bir eğlence merkezinde yapıldı.
Yerli ve yabancı yelkencilerin bir araya geldiği etkinlikte, yarışlarla ilgili teknik bilgiler verilmesinin ardından yarışların başlangıç kampanası çalma töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, etkinliğe ilginin her yıl arttığını belirterek "Ben buradan söz veriyorum. The Bodrum Cup Avrupa'nın en büyük yelken yarışı olacak." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekçileri arasında yer aldığı organizasyonda, yelkencilerin mücadelesi yarın Bodrum açıklarında başlayacak.
5 etaptan oluşan yarışlar 26 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 22 Ekim 2019
00:02 Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu
00:02 Pendik'te iki aile arasında kavga: 6 yaralı
00:02 Üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiası
00:00 Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
23:58 "Yeni hükümeti Anayasa hükümleri doğrultusunda kuracağız"
23:56 DHA YURT BÜLTENİ - 21
22.10.2019 00:08:04