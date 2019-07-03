Amerika Bağımsızlık Bildirgesi nedir? Amerika Bağımsızlık Savaşı ve tarihi

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinin yayınlanması ve Paris Antlaşmasıyla da koloniler, bağımsızlıklarını resmen kazanırlar. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri kurularak ilk başkanı ise George Washinghton olur. Amerika nasıl bağımsız oldu? Amerika Bağımsızlık Savaşı, Amerika bağımsızlık tarihi haberimizde.

AMERİKA DEVRİMİ NEDİR?

Amerikan Bağımsızlık Savaşı ya da Amerikan Devrimi, 1775 - 1783 yılları arasında Büyük Britanya ve Kuzey Amerika''daki 13 koloni arasında yaşanan bağımsızlık mücadelesidir. Koloniler Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini yayınlarlar ve Paris Antlaşmasıyla da bağımsızlıklarını resmen tanıtarak bağımsızlıklarını kazanırlar. Bu mücadelenin sonucunda Amerika Birleşik Devletleri kurulur ve devletin ilk başkanı George Washinghton olur.

AMERİKA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ NASIL BAŞLADI?

Dönemin güçlü devletlerinden Fransa ve İngiltere Amerika topraklarında sömürge yarışı içerindeydiler. Kızılderililerin yaşadığı topraklara göz diken iki devlet, çıkarlarını korumak için savaşmak zorunda kalırlar. İngilizlerin, 1756-1763 yılları arasında başlattığı 7 Yıl Savaşları, Fransızların yenilgisi, İngilizlerin ise galibiyetiyle sonuçlandı. Savaşın ardından 1763 yılında imzalanan Paris Anlaşmasıyla Fransa Kralı, Kanada''daki topraklarını ve bütün kolonileri İngilizlere bırakır. Kolonilerin İngilizlerin eline geçmesiyle işler iyiden iyiye kızışır. İngilizler savaştaki zararlarını Amerika kolonilerine ağır vergiler yükleyerek karşılamaya çalışırlar. Yoksulluğun git gide artar. Kolonilerdeki ticaretin tamamı İngiliz sömürgeci zihniyetin eline geçer. Böylelikle 1764 yılında çıkarılan şeker yasası ile melas yasasının uygulanma alanı genişletildi. Buna göre herhangi bir yerde melas yasasına karşı bir hareket olursa gemilere el konulacaktı. İngiltere''den kolonilere gönderilen bütün malların vergileri arttırıldı.

KİLİSELERE ÖDENEN VERGİLER HALKI RAHATSIZ EDİYORDU

Kolonilerin rahatsız olduğu bir diğer konu ise kiliselerdi. Lutherciler, Baptistler, Presbiteryenler, Quakerlar ve daha birçok inanca mensup kişiler Anglikan kilisesine vergi ödüyordu. Bu duruma tepkili koloniler rahiplerin ayrıcalıklı olmalarını istemiyorlardı.

ÇAY, KUMAŞ GİBİ ÜRÜNLERE VERGİ GETİRİLDİ

1765 yılında, hükumetin 10 bin kişilik ordusunun masraflarını karşılamak için uyguladığı vergiler protesto edildi. Sons of Liberty (özgürlük çocukları) adı verilen gizli örgütler kuruldu ve örgüt, vergileri kabul etmeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine İngiliz hükümeti damga pulu yasasını geri çekti. Ardından da koloniler üzerinde tam yetkili olduklarının da altını çizdi. İngiltere, içerideki hareketliliğin farkında olmadan, 1767 yılında kolonilerin ithal ettikleri çay, boya, cam, kumaş gibi bazı mallara (Townshend Yasası) vergiler koydu. Yeni vergilere karşı protestolar yapıldı. Bunun üzerine ticaret kolonileri vergi konulan malların geri iadesine ve alınmamasına karar kıldı.

BOSTON ÇAY PARTİSİ

İngiltere''nin, halka ağır vergiler yüklemesi ve din konusundaki hassasiyetlerini görmezden gelmesi üzerine insanlar ayaklanmaya başladı. 28 Kasım 1773''de Hindistan''dan, İngiliz gemileri Boston limanına çay getiriyordu. Geminin limana yanaştığı sırada halk, çaya yapılan vergiye tepki olarak Boston limanına akın etti. 20 günün ardından koloniciler harekete geçti ve 100 kişi kılık değiştirerek gemide bulunan bütün çayı denize döktü. Bu hareketin lideri Samuel Adams''dı. Tüm liman çayla kaplandı ve bu olay ertesi gün İngiltere hükümeti tarafından büyük tepkiyle karşılandı. 16 Aralık 1773 tarihinde gerçekleşen bu olaya " Boston Tea Party" (Boston çay partisi) adı verildi. Olayın ardından İngiliz hükümeti, limana girişleri yasakladı. Bunun üzerine Boston halkı bu karara tepki göstererek başında Jefferson''un bulunduğu bir grup, tören yapmaya karar verdi. 89 kişi, hükümeti protesto etti.

AMERİKAN KOLONİLERİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

İnsanlık tarihinin önemli noktalarından biri olan Amerika bağımsızlığı için, 5 Eylül 1774 yılında aralarında George Washington ve Benjamin Franklin''in de bulunduğu Amerikan kongresi yapıldı. Kongrede yetkililer, kolonilerin kendilerine ait karar verme yetkilerinin ve yasadışı konulan vergilerin sadece kendilerince hazırladıkları yasalarla mümkün olacağını belirttiler. Massachusetts''te isyanın başlamasıyla İngiliz hükümeti isyancıların elindeki bütün mühimmatların alınması emrini verdi. Concord bölgesine hükümet 800 asker yollar; fakat gönderilen bu birlikler koloniler tarafından geri püskürtülür. Sadece 2 ay içinde Amerikan Bağımsızlık Devrimi yayılır.

BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ YAYINLANDI

10 Mayıs 1776 yılında Philadelphia''da 2. kongre toplandı. Sonunda taraflar anlaşarak 4 Temmuz 1776 yılında bağımsızlık bildirgesi yayınlandı. İlk devrim savaşı 16-17 Haziranda Boston çevresinde yapıldı. Savaştan, Amerika kolonileri daha az kayıpla galip geldi. 17 Mart 1776''da İngiliz kuvvetleri geri çekilerek Boston''u Amerikalı''lara bıraktı. 29 Ağustos 1776''da Long Island savaşında İngiliz kuvvetleri George Washington ve ordularını yenilgiye uğratmış, Long Island''ın batısında sıkıştırmışlardı. 29 Ağustos''ta bölgeye büyük bir sis indi ve George Washington ile kalan ordusu sisin yardımıyla kaçmayı başardı. Böylelikle yeniden güçlenmek için zaman buldular.

FRANSA HÜKUMETİ, AMERİKAN KOLONİLERİNE YARDIM ETTİ

1778 yılında Amerikalılar büyük bir bağımsızlık mücadelesi verdi. Savaş esnasında İngiliz düşmanı olan Fransa hükümeti, Amerikan kolonilerine yardım etti, silah ve mühimmat yolladı. 1780 yılında Fransa, Amerika''ya ordu göndererek bağımsızlığa destek verdi.Bunun ardından İngiltere Fransa''ya saldırdı. Fransa''ya saldıran İngiliz ordusu uğradığı büyük yenilgiyle geri çekilmek zorunda kaldı. George Washington ve Fransız birliklerinin birleşmesiyle İngiltere ordusunun bir kısmı yenilgiye uğratıldı. 1782 yılında güney limanları İngilizlerden arındı. 3 Eylül 1783''te imzalanan Paris Barış Antlaşmasıyla, Amerikan Birleşik Devletlerinin bağımsızlığı resmen kabul edildi. 1787 yılında hazırlanan federal anayasa ile de 1789''da George Washington kurulan devletin ilk başkanı seçildi.

JOHN LOCKE

Amerika''nın bağımsızlık mücadelesinde halkın yanında olan dönemin parlak aydın ve düşünürleri yer alıyordu. John Adams, Samuel Adams, Alexandre Hamilton, John Jay, John Scott, Benjamin Franklin, George Clinton, William Livingstone, Thomas Jefferson, John Dickinson, Richard Henry Lee, George Mason, Williw Jones ve John Rutledge gibi daha birçok yazar bağımsızlığın öncüleri oldular. İngiliz düşünür John Locke''un fikirleri benimsendi. Locke''a ait olan; " Devletin asıl görevi, her insanın hakkı olan yaşam, özgürlük ve mülkiyeti korumaktır. Siyasi otorite yalnız halkın yararı için emanet olarak elde tutulur. İnsanın doğal hakları tecavüze uğradığı zaman, halkın bu hükümete başkaldırmak ve değiştirmek hakkı vardır." aynı zamanda bu düşünceler bağımsızlık bildirgesinin giriş kısmında yer aldı.