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ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

19.03.2020 00:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:50

Amerika Birleşik Devletleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetlerinin ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurma kararı aldı.

"GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur. Amerikan vatandaşlık hizmetleri Ankara ve İstanbul'da çalışmalarına devam edecektir. Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul'da sınırlı olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
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ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye’deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

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