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Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsten dolayı Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsten dolayı Türkiye’deki konsolosluk işlemlerini durdurdu

19.03.2020 00:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:43
Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsten dolayı Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan sosyal paylaşımda "Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetleri durdurulmuştur" denildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

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