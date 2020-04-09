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Amerika Birleşik Devletleri’nden bomba iddia!

Katar ile Rusya’nın Dünya Kupası organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için rüşvet verdiği iddiası yıllardır tartışılıyordu.

09.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:04
Amerika Birleşik Devletleri’nden bomba iddia!
Katar ile Rusya’nın Dünya Kupası organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için rüşvet verdiği iddiası yıllardır tartışılıyordu. Ancak bu iddialar ilk kez somut bir görünüme büründü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Brooklyn federal savcılığı, konuyu ABD yargısına taşıdı. Hafta başında yayımlanan iddianameye göre eski Orta ve Kuzey Amerika ile Karayipler Konfederasyon Başkanı Jack Warner, Rusya’nın Dünya Kupası’nda ev sahipliği yapması için oy vermesi karşılığında beş milyon dolar rüşvet aldı.

Warner’ın dışında eskiden Guatemala Futbol Federasyonu Başkanı olan ve aynı zamanda FIFA yürütme kurulu üyesi Rafael Salguero'nun, Rusya adaylığını destekleme karşılığında kendisine bir milyon dolar verildiği belirtildi.

Belgede Katar’a ilişkin iddialar da yer alıyor. 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’ın eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ricardo Teixeira ve eski Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Nicolas Leoz'dan oyları karşılığında rüşvet aldıkları belirtildi. Soruşturmayı hazırlayan isim ise Brooklyn savcısı Richard Donoghue.

Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Spor
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