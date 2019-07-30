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Amerika'da 600 yerli dil yok olma tehlikesi altında: 'Dillerimiz ölmedi, katledildi'

2019 yılını Yerli Diller Yılı ilan eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO hükümetler ve yerli halklarla birlikte çalışarak yok oluşun pençesindeki yerli dilleri kurtarmak için çaba sarfediyor.

30.07.2019 12:36 Amerika'da 600 yerli dil yok olma tehlikesi altında: 'Dillerimiz ölmedi, katledildi'
Güney Amerika ve Orta Amerika yerlilerinin kullandığı altı yüze yakın dil yok olma tehlikesi altında. Dille birlikte yalnızca kelimeler değil, bakış açısı, kültürel zenginlik ve dünya görüşü de yok oluyor.

Yerli dilleri korumak son dönemde zamanla yarışa dönüştü. Çok geç kalınmış olabilir, yine de 2019 yılını Yerli Diller Yılı ilan eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO, hükümetler ve yerli halklarla birlikte çalışarak yok oluşun pençesindeki yerli dilleri kurtarmak için çaba sarfediyor.
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Birleşmiş Milletler, Güney Amerika, Orta Amerika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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