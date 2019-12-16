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Amerika'da askeri öğrencinin yaptığı el işareti olay oldu

ABD'de ordu-donanma futbol müsabakasında yapılan canlı yayında askeri öğrencinin yaptığı el işareti infial yarattı. "O" şeklinde nefret söylemini ifade eden hareketi yapan öğrenciyle ilgili soruşturma açıldı.

16.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:46

Geçtiğimiz cumartesi günü ABD'nin kentinde yapılan etkinlikte askeri öğrencinin yaptığı hareket müsabakanın önüne geçti. Nefret söylemi anlamına gelen el işaretini yapan öğrenci ülkede infial yarattı.

"BEYAZ MİLLİYETÇİLİĞİ"

Canlı yayın sırasında sunucunun arkasında sıralanmış askeri öğrencilerden bazıları işaret ve baş parmağını birleştirerek "O" şeklinde bir el işareti yaptı. 'OK-tamam' anlamına da gelen bu hareket aslında 'beyaz milliyetçiliğin' işareti olarak tanımlanıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Canlı yayında ekranlara yansıyan el işaretleri sosyal medyada tartışma yarattı. Askeri yetkililer görüntüler ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Amerika'da askeri öğrencinin yaptığı el işareti olay oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, Dünya, Güncel


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