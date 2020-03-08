Amerika’da düzenlenen fuarda Türk firmaları ilgi odağı oldu
Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının ABD pazarında payını her geçen yıl arttırdığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Fuara gelen dünya tekstil sektörü temsilcileri Türkiye'nin farkını gördü" dedi.
08.03.2020 10:16
Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının ABD pazarında payını her geçen yıl arttırdığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Fuara gelen dünya tekstil sektörü temsilcileri Türkiye'nin farkını gördü" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Amerika’da düzenlenen fuarda Türk firmaları ilgi odağı oldu
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Taşdelen, Ekonomi
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