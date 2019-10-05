Amerika'da FETÖ'cü Enes Kanter'e Cuma namazı sonrası tepki: Babanın camisine gitseydin

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e ABD'nin Boston kentindeki bir camiye Cuma namazı için giderken, Türk vatandaşları tarafından tepki gösterildi. Kanter'i namaz çıkışı sıkıştıran bir Türk vatandaşı o anları cep telefonu kamerasına kaydedip "Babanın camisine gitseydin, hainlik yüzüne yansımış" ifadelerini kullandı.

"HAİNLİK YÜZÜNE YANSIMIŞ, VATANSIZ"

FETÖ firarisi Enes Kanter'i Cuma namazında gören Türk vatandaşları tepkisiz kalmadı. Enes Kanter'e sinirlenen bir Türk vatandaşı, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Kanter'e sert çıkışan kişi, "Babanın camisine gitseydin, hainlik yüzüne yansımış, hain olmadan da yaşanabiliyor burada. Selam ver belki baban görür, vatansız" dedi.

FETÖ ELABAŞINA 'BABAM' DEMİŞTİ

FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'e Amerika'da tepkiler bitmek bilmiyor. Her defasında Türk vatandaşlarının tepkisini çeken Enes Kanter, küstah paylaşımlarına da devam ediyor. FETÖ'cü Kanter son olarak FETÖ elebaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşmıştı.