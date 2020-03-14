Amerika'da koronaviris paniği devam ediyor - NEW
Sırada bekleyen insanlardan detaylar Marketten detaylar Reyonlardan detaylar Alış veriş yapan insanlardan detaylar Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyorNEW YORK - Sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşan marketlerde temel gıda maddeleri bulunmuyor.
14.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:32
Sırada bekleyen insanlardan detaylarMarketten detaylarReyonlardan detaylarAlış veriş yapan insanlardan detaylar Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyor
NEW YORK - Sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşan marketlerde temel gıda maddeleri bulunmuyor.
Süt,yumurta,et ve su gibi temel gıda maddelerinin bulunmadığı marketlerde sabah erken saatlerde olan ürünlerde tükeniyor.
NEW YORK - Sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşan marketlerde temel gıda maddeleri bulunmuyor.
Süt,yumurta,et ve su gibi temel gıda maddelerinin bulunmadığı marketlerde sabah erken saatlerde olan ürünlerde tükeniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Amerika'da koronaviris paniği devam ediyor - NEW
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sabah, Güncel
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