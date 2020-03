Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyor - NEW

Marketten görüntüKasadaki kuyruktan görüntüBoş raflardan görüntü New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marketlerdeki makarna ve kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı raflarda ürünlerin tükendiği görüldü.ABD'de Kovid-19 vakası 1504, ölü sayısı 39 olduNEW YORK (AA) – ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 1504'e, ölü sayısının da 39'a ulaştığı belirtildi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre Kovid-19, 50 eyaletten 46'sına yayıldı.Virüs salgınından dolayı şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 39 oldu. Ülke genelinde Kovid-19 vakası ise 1504 olarak kayıtlara geçti.Ülkede eğlence ve spor dünyası da dahil geniş katılımlı birçok program ve etkinlik iptal edildi veya ertelendi.ABD Basketbol Ligi NBA'in dün maçları askıya aldığını açıklamasının ardından bugün de Baseball Ligi yetkilileri mart ayındaki antrenman ve maçları ertelediğini duyurdu.Basketbol ve baseball liglerinin kararını Ulusal Hockey Ligi (NHL) ve Ulusal Futbol Ligi (NFL) takip etti.Dünyaca ünlü eğlence merkezleri de Kovid-19 salgınından etkilendi. California eyaletindeki Disneyland de kapanan eğlence merkezleri arasında yerini alırken, haftaya yapılacak St. Patricks günü kutlamalarının, Boston, Dallas, New Orleans, Pittsburgh ve Savannah gibi bir çok şehirde iptal edildiği açıklandı.-New York eyaletinden sonra New York şehrinde de acil durum ilan edildiHafta başında New York Valisi Andrew Cuomo, salgının yayılma hızının artmasından dolayı New York eyaletinde acil durum ilan ederken, bugün de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde 'acil durum' ilan edildiğini açıkladı.De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, "İşlerin düzelmesi aylar sürebilir. Bu uzun ve acı dolu bir dönem olacak, sonunda bazı New Yorkluları kaybedeceğiz." ifadelerine kullandı.New York şehri sınırları içinde, 42'si son iki gün olmak üzere şu ana kadar 95 vakanın tespit edildiğine dikkati çeken de Blasio, "Şehirde vaka sayısının önümüzdeki haftaya kadar bine ulaşması bekleniyor. Şu an 29 kişi zorunlu, 1700'den fazla kişi de evinde gönüllü karantina altında." diye konuştu.-New York şehrinin ünlü merkezleri salgın nedeniyle kapanıyorNew York şehrinde yolların ve metro sisteminin kapatılacağı şeklinde çıkan söylentilere karşı New York Polis Departmanı (NYPD) Twitter hesabından iddiaları yalanlamak zorunda kaldı.Öte yandan, New York şehrinin kültür ve sanat sembollerinden Metropolitan Sanat Müzesi, Carnegie Hall, Metropolitan Opera ve ünlü Broadway şovları bir süreliğine faaliyetlerini durdurdu.Aynı şekilde şehrin önemli spor merkezleri olan Madison Square Garden ve Barclay Center'ın da salgına karşı önlem için bir süre kapılarını açmayacağı belirtildi.-Askerler gıda dağıtımı yaptıNew York eyaletinde Kovid-19 salgınının çıkış yeri olan New Rochelle bölgesine gönderilen ulusal muhafız birlikleri de bugün göreve başladı.Askerler, vatandaşların gönüllü karantina uygulayarak evlerinden çıkmadığı mahallelerde bölge halkına gıda dağıtımı yaptı.New York ve New Jersey'nin bazı bölgelerinde okullar kapatılırken, halen açık tutulan okullarda ise ders harici bütün toplu programların iptal edildiği belirtildi.Son verilere göre dünya genelindeki 111 ülkede 132 bin 300 kişi salgına yakalanmış durumda, şimdiye kadar 4 bin 954 kişinin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA