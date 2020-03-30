Amerika’da Türk iş dünyasına virüs darbesi

Tüm dünyayı etkileyen ve ölümlere yol açan koronavirüs, Amerika'daki Türk iş insanlarını vurdu Özellikle virüsün etkili olduğu New York ve New Jersey'de faaliyet gösteren iş insanları, süreci en az zararla atlatmanın yollarını arıyor.

Kaynak: Dunya.com