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Amerika'da yaşayan Ahıskalılar, DATÜB çalışmaları hakkında bilgi aldı

Amerika'da yaşayan Ahıskalı Türkler, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaların hakkında bilgi sahibi oldular.

06.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:46 Amerika'da yaşayan Ahıskalılar, DATÜB çalışmaları hakkında bilgi aldı
Amerika'da yaşayan Ahıskalı Türkler, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaların hakkında bilgi sahibi oldular.

"İstanbul-Çanakkale-Bursa ve son durak Ahıska (Gürcistan)" olarak organize edilen kültür gezisi kapsamında Türkiye'ye gelen Amerika'daki Ahıskalı Türkler, merkezi İstanbul'da bulunan DATÜB Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete, Philadelphia Ahıska Türkleri Dernek Başkanı Shukrat Temirov, Fatih Dursun, DATÜB Amerika Kadın Kolları Başkanı Balkiya Salamova ve Amerika'nın farklı eyaletlerinden gelen Ahıskalı Türkler katıldı. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile bir araya gelen ziyaretçiler DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

DATÜB'ün yapmış olduğu faaliyetleri değerlendiren Ahıskalılar, DATÜB temsilciliklerinin bulunduğu 9 ülkeden biri olan yaşadıkları Amerika'da, ileride gerçekleştirilecek faaliyetlere her zaman destek vereceklerini bildirdi.

Ziyaret akşam yemeğinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ahıska Türkleri, Çanakkale, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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