Amerika'daki araştırmalar Trump'ın yeniden başkan seçileceğini gösteriyor

ABD'deki seçim sistemine göre halk oyları doğrudan başkan adayına değil, seçiciler kuruluna gidip, belirleyici olan delege sayısı olduğundan, 2016 yılında Trump rakibi Hillary Clinton'ı 227'ye 304 oranla mağlup etmişti, ancak Moody's Trump'ın bu oranın üstüne çıkabileceğini açıkladı. Yapılan araştırmada Başkan Trump'ın 2020'deki seçimde yeniden başkan seçileceği vurgulandı.

AMERİKA SEÇİME HAZIRLANIYOR

Modeller, tüketicilerin kendi finansal durumları hakkında ne düşündüğü, Trump döneminde borsadaki kazanımları, son 50 yılın en düşük seviyesine inmiş bulunan işsizlik ihtimali gibi beklentileri temel alıyor. 1980 seçimlerinin öncesine kadar giden modelleme, yalnızca Trump'ın seçildiği 2016 yılı hariç oldukça kesin sonuçlar verdi. Bu durum, Trump'ın favori oluşunun beklenmedik katılım kalıplarıyla bağlantılı oluşu olarak yorumlanırken, en son tahminlerde uyumlu hale getirildi; şartlar geliştikçe ve değiştikçe katılımların güncelleneceği de belirtildi.

"TRUMP'IN SEÇİLME GÜCÜ YÜKSEK"

Moody's Analytics'in baş ekonomisti Mark Zandi ile mali politika araştırmacısı Dan White, "Eğer ekonomi bir yıl öncekiyle aynı ya da yakınsa, özellikle Demokratlar hevesli olmaz ve oy kullanamazlarsa Trump'ın seçim farkı çok iyi ve seçilme gücü yüksek olur." ifadelerini kullandı.

Üç modelde de ortalama oy kullanıldığı varsayıldığında Trump'ın en az 289 oy aldığı sonucu çıkıyor. Demokratiklerin maksimum katılımı ile şansının azalacağı ve minimum katılım ile artabileceği belirtildi.

"SEÇMENLER MALİ DURUMLARINA GÖRE OY KULLANIRLARSA BAŞKAN YARIŞI EZER GEÇER"

Üç model arasında Trump en yüksek oyu, insanların mali durumları hakkında ne düşündüklerini belirleyen 'cüzdan' modelinde alıyor. Bu senaryoda, demokratlar 187 oy alırken, Trump'a 351 oy verildi. Rapor, "Demokratik bir zafer için rekor katılım hayati önem taşıyor" sonucu ortaya koydu.

'Cüzdan' modeli, diğer üç model arasında en ekonomik olanı. Eğer seçmenler öncelikli olarak mali durumlarına dayanarak oy kullanırlarsa, Başkan yarışı ezer geçer" denilirken, "Bu da bir sonraki seçimlerde seçmenlerin ekonomik duyarlılığının seviyesini gösterir" ifadesi kullanıldı.