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Amerika'dan Çin'e Tepki: "Sorumlular Hesap Verecek"

Covid-19 ile ilgili senaryolar sık sık gündeme gelirken Çin, hastalığı kontrol edebileceğini düşünüp salgını gizlediği iddiaları ile suçlanıyor.

14.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:53
Amerika'dan Çin'e Tepki:
Covid-19 ile ilgili senaryolar sık sık gündeme gelirken Çin, hastalığı kontrol edebileceğini düşünüp salgını gizlediği iddiaları ile suçlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada salgının yayılmasında sorumlu olanların hesap vereceğini söyledi.

'Sırası Gelecek'

Mike Pompeo yaptığı açıklama sırasında "Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek." ifadelerine yer verdi.

"Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici."

Salgının sonucu olarak küresel ekonominin kapandığını vurgulayan Mike Pompeo, bunun oldukça trajik bir konu olduğunu ve her ülke için çok pahalıya mal olacağını belirtti. Konuşmasının devamında "Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız." diyen bakan, bu konuda gerekli adımların atılacağına yönelik mesajı vermiş oldu.

14 Nisan tarihi itibarıyla küresel ölçekteki vaka sayısı 2,000,000 sınırına dayandı. Buna ek olarak virüse bağlı ölüm sayısı ise 120,000 seviyesinin sınırında bulunuyor. Hastalığın tedavisi için ilaç ve aşı çalışmaları hızla sürerken uzmanlar, bunun için önümüzde bir yıl olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mike Pompeo, Koronavirüs, Teknoloji
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