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Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı

Geçtiğimiz haftalarda İdlib şehitlerimiz için yazdığı şarkı ile herkesi derinden etkileyen genç şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam mecburen gittiği Amerika'dan döndü. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem alan şarkıcı, kendisini 14 günlük karantinaya aldı.

19.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:43

Yurt dışında olan ablasının erken doğum yapmasıyla Amerika'ya giden şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Türkiye'ye dönüş yaptı. Kendisini koronavirüsten korumak için her türlü önlemi alan şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı videosunda 14 gün kuralına uyarak kendisini evde izole edeceğini söyledi.

14 GÜN KURALINA UYDU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti. Son olarak Türkiye'ye de sıçrayan virüs nedeniyle iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Virüsün hızla yayılmasını önlemek için açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, yurt dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiği söyledi. Yurt dışından gelen ünlü şarkıcı Derya Uluğ'da kendisinin ve etrafındaki insanların sağlığını korumak için bu kurala uydu.

Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı

"KENDİMİZİ KARANTİNAYA ALDIK"

Instagram hesabından bir video yayınlayan Derya Uluğ, ablasının aylar önce doğum yapmak için Amerika'ya gittiğini ve o dönemde ülkede salgın olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam eti: "Dünya koronavirüs ile tanıştıktan sonra ablam erken bir doğum gerçekleştirdi. Biz de ablamı ve yeğenimi sağlıklı bir şekilde getirmek için yanlarına gittik. Dün akşam itibarıyla geldik, onlar kendi evine ben kendi evime geldim. O süreçte çok dikkat ettik ve kendimizi koruduk. Şu an iyiyiz ama başkalarının sağlığını tehlikeye atmamak için 14 gün boyunca kendimizi karantinaya aldık" dedi.

"ÜNLÜ UÇAĞIYLA DEĞİL TARİFELİ UÇAKLA GELDİM"

Derya Uluğ, Umre'den gelen vatandaşların öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alındığını ve kendisine neden bu muhamelenin yapılmadığını soran takipçilerine de şu cevabı verdi: "Haklı olarak sorguluyorsunuz bu harika bir şey ama böyle bir süreçte gereksiz eleştiriye daha az yer vermeliyiz. Neden bizi karantinaya almadılar? Şöyle ki; karantinaya devletimizin belirlediği ülkelerden gelenler ve toplu halde yurt dışında bulunmuş kişiler alınıyor. Ben ünlü uçağıyla ya da vasfıyla gelmedim. Oradan dönen tüm yurttaşlarımız gibi tarifeli uçakla geldim. Yanımızda bebek olduğu için ekstra korunmak için çabaladık. Valizlerimizi bile eldivenle alıp o an dezenfektanla temizleyip araca koyduk. Kimseyle temas kurmadan eve girdik. Bir ayrıcalık söz konusu olsaydı buna ilk karşı çıkanlardan biri olurdum emin olun. Çünkü kimsenin benim yüzünden hasta olmasını ve hayatını kaybetmesini vicdanen kabul edemem ve buna müsahade edemem."

Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
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Amerika’dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı

Haberin Videosu :

Ünlü oyuncu Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Derya Uluğ, Magazin

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Yorumlar (7)
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ERCAN: kim bu tanıyamadık ünlü olmak için reklammı yapıyo kırk yıl görmesek aklımıza gelmez
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VATANDAŞ RIZA: karı bir içim su
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ADAMIN BİRİ: Eskiden bir şarkı vardı. Adı PALAVRA PALAVRA PALAVRA:)))
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TIRMAKCI HACER ABLANIZ: Peh peh peh...Ünlüymüş!!Biz tanımıyoruz.Ortalık ünlüden geçilmiyor..
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SİDİKLİ FİKRET: Bu kim la???
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MİSAFİR: Bir şey diyecektimde neyse kalsın.Ziyaa abim gereken cevabı verir şimdi.
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