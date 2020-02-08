AMERİKA'DAN GELEN HEYET UÇAK ENKAZINDA İNCELEME YAPTI

-Heyettekilerden bazıları uçak enkazına girip, fotoğraf çektiler.

İlkay DİKİCİ-Can EROK/ AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yaptı. Enkazda 3 saat inceleme yapan heyettekiler daha sonra buradan ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyettekiler enkaz alanında incelemelerde bulundu. Uçağa da giren heyettekilerden bazılarının fotoğraf çektikleri görüldü. Üç saatlik incelemenin ardından heyettekiler buradan ayrıldı. Enkazın incelemelerin ardından kaldırılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan görüntü

-Heyetten görüntü

-Heyetin uçakta inceleme yapması

-Genel ve detaylar