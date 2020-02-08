Haberler » Güncel » Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yaptı - Haber

Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yaptı

İlkay DİKİCİ-Can EROK / AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yaptı.

08.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:07Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yaptı

İlkay DİKİCİ-Can EROK/ AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yaptı. Enkazda 3 saat inceleme yapan heyettekiler daha sonra buradan ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyettekiler enkaz alanında incelemelerde bulundu. Uçağa da giren heyettekilerden bazılarının fotoğraf çektikleri görüldü. Üç saatlik incelemenin ardından heyettekiler buradan ayrıldı. Enkazın incelemelerin ardından kaldırılması bekleniyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Gökçen, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:07:26