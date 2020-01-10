Haberler » Güncel » Amerika'dan Irak meclisine: 'Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız' - Haber

Amerika'dan Irak meclisine: "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız"

Irak meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini isterken, ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız" açıklaması geldi.

10.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:05Amerika'dan Irak meclisine:
meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini isterken, ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız" açıklaması geldi.
Irak Meclisinin ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini istemesine ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak'taki askeri varlıklarının nedeninin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek olduğu belirtildi. Büyükelçilik açıklamasında, "Iraklılar ve koalisyon güçlerindeki ortaklarımız, terör örgütü DEAŞ'ı yok etme görevimizden kuşku duymasın. Irak'a gönderilen heyet, birliklerimizin çekilme konusunu değil stratejik ortaklığımıza bağlı kalma konularını ele almak için burada" ifadeleri kullanıldı. NATO'nun Irak'taki rolünü arttırmak için bir heyetin Bağdat'ta bulunduğuna dikkat çeken açıklamada "Sadece güvenlik açısından değil, Irak ile ABD arasındaki ekonomik ve diplomatik ortaklığımızı ele almaya ihtiyaç vardır. Biz güçlü, egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak ile dost ve ortak olmak istiyoruz" denildi.
ABD'nin Bağdat'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Irak Meclisi, ABD askerleri dahil ülkedeki bütün yabancı askerlerin çekilmesine kararı almasına rağmen ABD Irak'tan çekilmeyeceğini duyurmuştu.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08  Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Haber
23:08  Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği - Haber
23:07  Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi - Haber
23:07  Ankara numan kurtulmuş basın ödülleri töreni'nde konuştu - 2 - Haber
23:02  TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
10.01.2020 23:12:27