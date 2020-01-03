Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı. İranlı komutanın öldürülmesi sonrası bölgede gerginlik artarken Amerika, Irak'ta yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

"IRAK'TAN UZAKLAŞIN"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD, Irak'ta bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

SEYAHAT UYARISI DA YAPILDI

ABD, Irak'ta artan tehdit, silahlı çatışma ve terör eylemlerinden dolayı vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının web sitesinden yapılan açıklamada, silahlı çatışma, adam kaçırma ve terör eylemlerinden dolayı ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Irak'ın çeşitli bölgelerinde batılı ülkeler için bazı tehditler olduğu da belirtildi.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin önünü kuşatan yüzlerce Haşdi Şabi destekçisi dün geri çekilmeye başlamıştı. Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran destekli silahlı grupların taraftarları tarafından ana kapısının ateşe verilmesi ve güvenlik kameralarının sökülmesinin ardından bir sonraki duyuruya kadar tüm konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını açıkladı.

IRAK DOĞRULADI

Irak Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in saldırıda öldüğünü duyurdu.

İRAN'DAN AMERİKA'YA GÖZDAĞI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

CESETTEKİ YÜZÜK DETAYI

Saldırıda Kasım Süleymani haricinde İran destekli Haşdi Şabi'nin iki komutanı da vardı. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda cesetlerin tanınmaz halde olduğu görülürken bir fotoğraf oldukça önemliydi. Zira o fotoğrafta cesetlerin birinin elinde olan yüzük Kasım Süleymani'nin elinde olan yüzükle aynıydı.

Öte yandan 15 kişinin cesedi, kimlik tespiti için Bağdat'taki Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildi. Bağdat Uluslararası Havaalanı'na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucunda hayatlarını kaybeden ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de bulunduğu 15 kişinin cesedinin kimlik tespiti için inceleme yapılması bekleniyor.

TRUMP'TAN BAYRAKLI PAYLAŞIM

Ölenlerin kimliklerinin açıklamasının ve Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımın, doğrulamanın hemen ardından yapılması ve sadece ABD bayrağı içermesi ise dikkat çekti.