Amerika'dan Yeni Kuzey Kore Yaptırımı

ABD
yönetimi, Kuzey Kore
'ye, yaptırımları delmesi için yardım ettiği gerekçesiyle Rus asıllı bir Güney Afrika
vatandaşını yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya
doğumlu Güney Afrika vatandaşı Vladlen Amtchentsev'e, Pyongyang
yönetimi adına sürdürdüğü gayrimeşru faaliyetler gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Amtchentsev'in Kuzey Kore'ye ABD yaptırımlarını delmek konusunda danışmanlık yaptığı ve petrol alımına yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, bu kişinin halihazırda yaptırım listesinde bulunan Velmur Management isimli şirketle ilişkisi bulunduğu da kaydedildi.
Güney Afrika,Kuzey Kore,Amerika Birleşik Devletleri
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:18